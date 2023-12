Nicht nur Spielerfrau? So denkt Promi-BB-Dilara über Image

Sie zeigt sich gewohnt ehrlich! In den vergangenen zwei Wochen wohnte Dilara Kruse mit Dominik Stuckmann (31) und Co. im berühmt-berüchtigten Container von Promi Big Brother. Dort gab sie offen zu, dass ihr Leben als Ehefrau von Fußballspieler Max Kruse (35) nicht immer so leicht ist. Mittlerweile musste die Beauty das Format verlassen. Doch wie nimmt die Öffentlichkeit sie jetzt wahr? Mit Promiflash spricht Dilara über ihr Image nach Promi BB!

Im Interview mit Promiflash macht die dunkelhaarige Schönheit deutlich, dass sich das Bild der Öffentlichkeit von ihr als Spielerfrau wohl kaum geändert hat – für Dilara scheint das aber kein Problem zu sein. "Ich kann nicht die Welt ändern. Egal, wie gut ich bin. [...] Jeder wird mich immer mit meinem wunderschönen Ehemann, den ich über alles liebe, in Verbindung bringen und sagen, dass ich die Frau von Max Kruse bin. Ich bin stolz darauf, die Frau von Max Kruse zu sein und einen so tollen, sympathischen Mann an meiner Seite zu haben", macht Dilara deutlich. Sie sei mit sich im Reinen, wie Dilara ebenfalls betont: "Ich weiß, ich bin gut so, wie ich bin. Und die Menschen, die mich lieben, wissen das auch."

Umso wichtiger war es ihr dennoch, sich selbst bei "Promi Big Brother" zu präsentieren. "Ich bin mit diesem Ziel da hingegangen, dass Menschen mich sehen, meinen Charakter sehen und meine Schwächen sehen. Hätte ich nicht gewollt, dass jemand meine Schwächen sieht, würde ich niemals im Fernsehen auftreten", so Dilara gegenüber Promiflash.

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

Instagram / dilara.kruse Dilara und Max Kruse, September 2023

