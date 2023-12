Viele Tränen: Das sind Yeliz' erste Worte nach Promi-BB-Sieg

Yeliz Koc (30) hat es geschafft – sie ist die Siegerin von Promi Big Brother 2023! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte in den vergangenen zwei Wochen gemeinsam mit Marco Strecker (21), Peter Klein (56) und Co. im TV-Container gehaust. Bei den Fans kam die Mutter einer Tochter ziemlich gut an, denn sie wählten sie letztendlich zur Siegerin der Staffel. Aber wie reagiert Yeliz denn auf ihren "Promi Big Brother"-Sieg?

Kurz nach der Verkündung brechen bei Yeliz alle Dämme. Die Influencerin vergießt als letzte verbliebene Bewohnerin des Containers so einige Tränen und weint minutenlang. "Oh mein Gott. Danke, danke, danke", stottert sie in die Kamera und richtet weitere Worte an ihre Fans: "Ich danke euch von ganzem Herzen. Oh Gott, ich glaube das gar nicht." Im Studio bei ihren Ex-Mitbewohnern meint sie dann noch ganz ergriffen: "Das ist wie ein Traum für mich. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich was gewonnen habe."

Mit ihrem Promi-BB-Sieg gewinnt Yeliz auch das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro – und was sie damit vorhat, machte sie bereits im Laufe des Finales deutlich! Die Beauty möchte einen Teil der Prämie spenden. Den anderen Teil möchte sie ihrer Mutter schenken, denn sie unterstützt die Gewinnerin in allen Lebenslagen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Promi Big Brother, Sat.1 Yeliz Koc bei "Promi Big Brother"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

