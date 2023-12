Was sagt Mr. T. zu Iris und Peter Kleins Promi-BB-Szenen?

Hat sich ihre Beziehung nun verändert? Für viele Fans war das der Reality-TV-Moment des Jahres: Bei Promi Big Brother trafen die zerstrittenen Noch-Eheleute Iris (56) und Peter Klein (56) aufeinander. Zunächst war ihr Miteinander noch ziemlich kühl im TV-Container. Doch als die Mutter von Daniela Katzenberger (37) rausgewählt wurde, kam es zu einer gefühlvollen Verabschiedung. Szenen, die Iris' neuem Freund nicht gefallen dürften, oder?

Genau das fragten sich nun einige Follower und stellten der 56-Jährigen diese Frage auf Instagram. Iris' Antwort dürfte überraschen: "Er steht zu 100 Prozent hinter mir und für ihn war alles in Ordnung. Er mischt sich nicht in meine Vergangenheit oder in meine 'noch vorhandene Ehe' ein." Mr. T., wie die TV-Bekanntheit ihren Liebsten nennt, meine, dass es nur sie und Peter etwas angehe.

Daraufhin teilt die Influencerin auch einen kleinen Beweis, dass zwischen dem Paar wohl alles gut ist. Die zwei sitzen im Auto – Mr. T. ist mit der einen Hand am Steuer und mit der anderen hält er seine Iris fest. Er scheint offenbar wieder wohlauf zu sein. Denn als die Brünette noch im Container saß, war er zu krank, um ihr eine Videobotschaft zu schicken.

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

SAT.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother"

