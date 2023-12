Das waren die schönsten Looks der Fashion Awards in London!

Auf dem roten Teppich präsentierte sich mal wieder ein Star schöner als der andere. Gestern fanden in London die Fashion Awards statt. Das Event bietet für die Crème de la Crème Hollywoods jedes Mal die Möglichkeit, sich so richtig in Szene zu setzen. Gesagt, getan: Denn von Anne Hathaway (41) bis hin zu Andrew Garfield (40) schmissen sich die Promis aber mal so richtig in Schale!

Die "Der Teufel trägt Prada"-Bekanntheit strahlte beispielsweise am Montag in einem schlichten cremefarbenen Dress auf dem Red Carpet. Dazu kombinierte sie ein funkelndes Diadem. Apropos Funkeln: Auch Amal Clooney (45) glitzerte von Kopf bis Fuß in einem langen Paillettenkleid und dem passenden Make-up. Richtig gefährlich präsentierte sich hingegen Rita Ora (33). Auf den ersten Blick trug sie eine eher schlichte Robe in Schwarz. Doch wenn sie den Fotografen den Rücken zudrehte, kamen silberne Stacheln zum Vorschein.

Gwyneth Paltrow (51) erschien als kleiner Farbtupfer. Die Schauspielerin trug eine Robe in knalligem Rot und kombinierte dazu einen durchsichtigen Mantel, der mit roten Blüten besetzt war. Andrew Garfield holte den klassischen Smoking aus dem Schrank und ließ damit sicher einige Herzen höherschlagen. Auch Bridgerton-Bekanntheit Simone Ashley bezauberte: In ihrem weißen Minikleid zeigte sie ihre ellenlangen Beine. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt gerne ab!

