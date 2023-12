Große Sorge bei Bushido: Sohn muss dreimal ins Krankenhaus!

Was für ein Schock für seine Eltern! Der Rapper Bushido (45) ist seit elf Jahren mit Anna-Maria Ferchichi (42) verheiratet. Das Ehepaar hat sieben gemeinsame Kinder, die sein ganzer Stolz sind. Oft teilt vor allem die Mama der Kleinen Updates auf Social Media. Nun berichtet sie, dass einer der Sprösslinge ihnen Sorgen bereitet – Bushido und Anna-Marias Sohn muss dreimal hintereinander ins Krankenhaus!

Auf Instagram postet die Mutter von acht Kindern ein Update ihres turbulenten Tags. "Djibi hatte sich gestern die unteren Bauchmuskeln gezerrt und heute Nacht so starke Bauchschmerzen bekommen, dass er weder stehen noch sitzen konnte", erklärt Anna-Maria und fügt hinzu: "Wir dachten, dass es der Blinddarm wäre!" Bushido sei erst um halb sechs mit seinem Sohn zu Hause gewesen. Doch dann meldet sich die Influencerin erneut und berichtet, dass Djibis Schmerzen nicht aufhörten: "Wir haben schon vieles erlebt, aber so was noch nie. Sie haben immer noch nichts gefunden."

Wie liebevoll sich Bushido und Anna-Maria um ihre Familie kümmern, zeigten sie unter anderem im letzten Monat. Die Drillinge des Paares feierten nämlich ihren zweiten Geburtstag. Und bei diesem durfte eine tolle Feier natürlich nicht fehlen!

