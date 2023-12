"Die Bachelors"-Rosenkavalier Sebastian war bereits verlobt

Bei ihm wurde es also schon mal ernster! Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass im kommenden Jahr gleich zwei Rosenkavaliere bei "Die Bachelors" auf die Suche nach ihrer Traumfrau gehen werden. Einer davon ist Sebastian Klaus! Der Key-Account-Manager lässt sich zusammen mit Dennis Gries auf das Bachelor-Abenteuer ein. Doch ganz so unerfahren in Sachen Liebe ist der Fitness-Liebhaber nicht: Sebastian wäre schon einmal beinahe vor den Traualtar getreten!

Wie RTL auf der Presseseite bekannt gibt, war der 35-Jährige nämlich schon mal verlobt. In welchem Lebensabschnitt das genau war, lässt der Sender offen. Sebastian selbst gibt an, dass er seit einem Jahr Single ist und zuletzt vier Jahre in einer Beziehung war. "Natürlich denke ich auch an Kinder. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr 28. Wenn ich gerade Anfang 40 bin, hätte ich schon gern mein erstes Kind. Aber am Ende lasse ich mich da auch gern von anderen Themen überzeugen", erklärt Sebastian im Interview mit RTL.

Auf die aufregende Reise bei "Die Bachelors" freut sich der Hamburger schon sehr. "Es ist unglaublich aufregend, Teil von etwas komplett Neuem zu sein. Nicht nur, dass wir die Liebe im Doppelpack suchen – die Blind Dates bieten die Möglichkeit, die Frauen von Anfang an noch besser greifen zu können und nach der gemeinsamen Wellenlänge zu suchen", verrät er weiter.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, die Bachelors 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2023

