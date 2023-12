Diesen Hochzeitslook trägt Prinzessin Kate zum zweiten Mal

Sie wird zur Recycling-Queen. Schon in der Vergangenheit hat Prinzessin Kate (41) ihr Händchen für Mode unter Beweis gestellt. Zu den zahlreichen Veranstaltungen im britischen Königshaus erschien sie immer wieder in atemberaubenden Roben. Dabei zeigte sich auch, dass sie es keineswegs ausschließt, einem alten Look neuen Glanz zu verleihen. So auch jetzt wieder. Bei einem Event präsentierte sich Kate ein zweites Mal in einem bereits bekannten Outfit.

Zum diplomatischen Weihnachtsempfang im Buckingham Palace erschien die Prinzessin von Wales an der Seite ihres Mannes Prinz William (41) in einer funkelnden Robe. Die Besonderheit: Das paillettenbesetzte Jenny-Packham-Kleid samt Diadem hatte sie schon einmal getragen. Wie InStyle berichtet, hatte sie darin im Juni bereits die königliche Hochzeit in Jordanien zelebriert. Diesmal vervollständigte sie ihren Look allerdings mit einer blauen Schärpe des Königlichen Viktorianischen Ordens und des Königlichen Familienordens, der eine Hommage an Queen Elizabeth II. (✝96) war.

Aktuell wird die britische Königsfamilie von Negativschlagzeilen überschattet. In seinem Buch "Endgame" hatte der Journalist Omid Scobie über den Rassismus-Skandal der Royals ausgepackt. Dem trotzten diese jedoch beim gestrigen Weihnachtsempfang. König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) sowie William und Kate präsentierten sich dabei freudestrahlend als Einheit.

