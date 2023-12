Neue "Bauer sucht Frau"-Staffel begeistert mit Bestwerten

Die Fans sind begeistert! In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau hoffen wieder so einige Singles, ihr Liebesglück zu finden. Unter anderem bei André Ur und seiner Julia scheint es bereits so richtig gefunkt zu haben. Sie verlängerten sogar ihre Hofwoche, da sie gar nicht mehr ohneeinander können. Da saßen am Dienstagabend wohl auch die Zuschauer begeistert vor den Bildschirmen – die neue Staffel fährt nämlich rekordverdächtige Quoten ein!

Wie RTL berichtet, haben am Dienstag durchschnittlich 3,65 Millionen Zuschauer mit den Bauern und ihren Auserwählten mitgefiebert. Dabei betrug der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen 15,1 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen 16,2 Prozent. Damit erreicht die neue Staffel einen Bestwert und konnte sich in diesen Zielgruppen sogar jeweils den Primetime-Sieg sichern!

Für André und Julia war die Sendung bisher ein voller Erfolg – so sehr, dass die beiden sich am Ende ihrer Hofwoche gar nicht gehen lassen konnten! "Ich muss schon sagen, ich habe mich schon in dich verliebt", gestand ihr der Landwirt und fragte sie, ob sie nicht noch ein wenig länger bleiben wolle. Die Projektmanagerin nahm das Angebot natürlich an.

RTL Hans und Elke, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

RTL Inka Bause mit dem "Bauer sucht Frau"-Cast 2023

RTL "Bauer sucht Frau"-André und Julia küssen sich

