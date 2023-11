Nach Brasilien-Konzerten: Taylor Swift ist wieder bei Travis

Taylor Swift (33) ist wieder bei ihrem Liebsten! Die Sängerin datet derzeit Travis Kelce (34). In den vergangenen Wochen hatten beide aber viel um die Ohren: Während Taylor auf Tour in Südamerika war, spielte der Kansas-City-Spieler weiterhin fleißig in der NFL Football. Allzu oft haben sie sich nicht gesehen. Jetzt hat Taylor aber erst mal frei – und fliegt prompt zu ihrem Travis!

Am Sonntag beendete die "All Too Well"-Interpretin das letzte Konzert in Brasilien und hat nun erst mal bis Februar frei. Wie Us Weekly jetzt berichtet, machte Taylor danach direkt Nägel mit Köpfen: Am Montag flog die Musikerin von São Paulo nach Kansas City, in die Heimat ihres Freundes. Travis' NFL-Spiel am Sonntag verpasste Taylor allerdings.

Dass die beiden ganz vernarrt ineinander sind, beweisen Travis und Taylor immer wieder durch zärtliche Gesten in der Öffentlichkeit. Kürzlich gab dann auch ein dem Tight End nahestehender Insider gegenüber People zu: "Travis' Freunde glauben, dass es für ihn echt ist! Sie sind immer noch ein wenig geschockt, dass er mit Taylor Swift zusammen ist, aber sie haben gesehen, wie bodenständig sie mit seinen Freunden und seiner Familie ist."

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Travis Kelce, Tight-End-Spieler

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

