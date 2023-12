"The Crown"-Stars flashen in royalen Looks auf der Premiere!

Meg Bellamy und Emma Corrin sahen aus wie ihre Rollen! Die Schauspielerinnen waren Teil der Serie The Crown. Die Reihe endet nun nach sechs Staffeln voller Dramatik, Nervenkitzel und zahllosen Kontroversen. Gestern Abend fand die Premiere der finalen Staffel in der Royal Festival Hall in London statt. Auf dem roten Teppich trugen Meg und Emma die Looks ihrer royalen Charaktere!

An diesem besonderen Abend entschied sich Meg für ein glamouröses cremefarbenes Strickkleid, das sie mit elegantem Silberschmuck kombinierte. Mit ihrem Ensemble erinnerte sie an einen früheren Look von Prinzessin Kate (41): Im Jahr 2012 hatte Kate ein nahezu identisches Kleid von Roland Mouret auf einem Event getragen. Das nicht-binäre Schauspieltalent Emma verkörperte hingegen Prinzessin Diana (✝36) in den ersten vier Staffeln der Serie. Emma entschied sich für einen modernen Twist des klassischen Looks der verstorbenen Frau von König Charles (75). Der "The Crown"-Star schritt in einem weißen Smoking mit einem komplett durchsichtigen Rock über den roten Teppich. Emmas Look ist eine Mischung aus klassisch maskulinem und femininem Stil, genau wie der von Diana.

Elizabeth Debicki (33) wird auch in der letzten Staffel von "The Crown" die Rolle von Prinzessin Diana, die zuvor Emma Corrin spielte, übernehmen. Während die sechste Staffel aufgrund ihrer Diana-Darstellung besonders bei den britischen Royals für Ärger sorgte, erntete die Schauspielerin viel Lob.

