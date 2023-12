"Das große Promi-Büßen"-Fans finden Emmy Russ am schlimmsten

Ein Reality-Sternchen hat sich bei Das große Promi-Büßen wohl besonders unbeliebt gemacht. In dem TV-Format stellen sich die Kandidaten ihrer Vergangenheit – in der sogenannten "Runde der Schande" werden sie mit ihren Fehlern konfrontiert. Von den anfangs zwölf Kandidaten sind noch zehn im Rennen, doch Leon Machère (31) und Emmy Russ (24) stehen bereits auf der Abschussliste. Letztere ist nicht nur im Camp, sondern auch bei den Zuschauern am unbeliebtesten!

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 7. Dezember 2023, 20:25 Uhr] gaben 911 und somit 55,9 Prozent der insgesamt 1.629 Teilnehmer an, dass Emmy in der Show am meisten nervt. Yvonne Woelke (42) landet hinter der Influencerin auf Platz zwei – mit 320 Stimmen (19,6 Prozent) ist der Abstand allerdings ziemlich groß. Daniela Büchner (45) scheint da zwar schon etwas mehr in der Gunst der Zuschauer zu stehen. Mit 138 Stimmen (8,5 Prozent) schafft es die Goodbye Deutschland-Protagonistin im Unbeliebtheits-Ranking aber immer noch auf Rang drei.

Besser sieht es hingegen für Gloria Glumac, Jürgen Trovato (61) und Leon aus. Der Anteil der Zuschauer, der die ehemalige Temptation Island-Kandidatin, den TV-Detektiv und den YouTuber nicht mehr sehen wollen, ist mit unter einem Prozent sehr gering.

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben/Nikola Milatovic Daniela Büchner bei "Das große Promi-Büßen"

RTLZWEI/Karl Vandenhole Leon Machère, YouTube-Star

