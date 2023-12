Folge fünf: Welcher Promi-Büßen-Star nervt Fans am meisten?

Wer bringt die Fans so richtig auf die Palme? Seit einigen Wochen läuft die zweite Staffel von Das große Promi-Büßen. In diesem Jahr stellen sich zwölf Stars und Sternchen ihren öffentlich begangenen Missetaten. In der Runde der Schande und in heftigen Challenges müssen diese für ihre Fehltritte geradestehen. Inzwischen läuft die fünfte Folge der Realityshow: Welcher Promi geht den Zuschauern am meisten auf den Geist?

In der fünften Folge dürfte wieder dicke Luft im Büßer-Camp herrschen. Es kommt zu überraschenden Wendungen und neuen Eskalationen: Nach dem freiwilligen Ausstieg von Lisha Savage stehen nun Emmy Russ (24) und Leon Machère (31) auf der Exit-Liste und müssen im Battle ums Weiterkommen kämpfen. Zudem lädt Moderatorin Olivia Jones (54) den 31-Jährigen und Danni Büchner (45) zur Runde der Schande.

Neben ihnen sind auch noch Yvonne Woelke (42), Patrick Romer (28), Jürgen Trovato (61), Eric Sindermann (35) sowie Christin Okpara, Gloria Glumac und Steff Jerkel (54) im Rennen um das attraktive Preisgeld von 50.000 Euro. Stimmt jetzt unten ab, welcher der verbliebenen Kandidaten euch mit seinem Verhalten am meisten zur Weißglut treibt!

Emmy Russ, "Das große Promi-Büßen"-Kandidatin

Leon Machère, YouTube-Star

Daniela Büchner bei "Das große Promi-Büßen"

