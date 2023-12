Rumgeschreie und Reue: Das geschah bisher beim Promi-Büßen!

Das große Promi-Büßen hat es in sich! In der zweiten Staffel werden deutsche Stars und Sternchen auf den Beichtstuhl von Olivia Jones (54) gebeten und müssen sich ihren Skandalen stellen. Im Camp erreichten Christin Okpara (27), Emmy Russ (24) und auch Steff Jerkel (54) bereits eine krasse Eskalationsstufe und gingen sich mehrfach an die Gurgel. Von Tränen und Tratsch bis hin zu Mini-Gewissensbissen – das bekamen die Zuschauer bisher zu sehen!

Yvonne Woelke (42) musste ihre Runde der Schande antreten und erlebte dabei eine böse Überraschung. Denn Iris Klein (56), ihre Kontrahentin und die Noch-Ehefrau ihrer angeblichen Affäre Peter Klein (56) wurde per Video dazugeschaltet. "Sie hat meine Ehe kaputtgemacht!", ätzte die Influencerin gegen die Blondine. Auch Patrick Romer (28) ging es an den Kragen. Ihm wurde aufgezeigt, wie er seine Ex-Freundin Antonia Hemmer (23) im TV gedemütigt hatte. Doch von Reue fehlte bei dem Hobbybauern jede Spur. Hingegen sah Lisha ihre Fehler ein und offenbarte unter Tränen, dass ihre Mutter sie vor einigen Jahren aus dem Nichts verlassen hatte.

Unter den Kandidaten wurde es zudem nicht weniger heftig. Allen voran würden sich Emmy und Christin augenscheinlich am liebsten die Köpfe einschlagen. Letztere wurde zudem beim Lästern erwischt, was das Fass endgültig zum Überlaufen brachte. "Die Mädels kannst du in die Tonne kloppen. Schweinehaufen!", wetterte die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin ohne zu merken, dass Kameras sie filmten.

Doch auch körperlich ist das Promi-Büßen nichts für schwache Nerven. So brach Danni Büchner (45) während eines Spiels aus Erschöpfung zusammen. Ein Notarzt musste ihr zur Hilfe eilen! Mental ist die Reality-TV-Challenge ebenso kräftezehrend. Lisha baute mehr und mehr ab. Ihre Mitstreiter taten ihr deswegen den Gefallen und schickten sie nach Hause.

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben/Nikola Milatovic Patrick Romer bei "Das große Promi-Büßen"

ProSieben / Nikola Milatovic Christin Okpara bei "Das große Promi-Büßen", 2023

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

