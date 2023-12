Ist er wirklich von Bella getrennt? Mimi Kraus äußert sich!

Mimi Kraus (40) muss etwas loswerden! Seit neun Jahren ist der deutsche Ex-Handballstar mit seiner Frau Bella verheiratet. Zusammen haben der Sportler und die Influencerin vier Kinder. Noch vor wenigen Jahren teilte die YouTuberin viel aus ihrer Ehe mit ihren Fans. Doch das ist schon länger nicht mehr so. Seither heißt es immer wieder, dass Bella und Mimi getrennt sind. Zudem wird gemunkelt, dass die Beauty Paco Herb datet. Mimi reicht es nun – und räumt zumindest ein bisschen mit den Spekulationen auf!

Im Interview mit RTL stellt Mimi jetzt zumindest klar: "Bei uns ist alles okay." Weiter geht der Ex-Let's Dance-Teilnehmer nicht ins Detail. Er fügt jedoch hinzu: "Wir halten ja unser Privatleben immer schon aus der Öffentlichkeit raus und das wird auch in Zukunft so bleiben." Ihre Beziehung nicht an die große Glocke zu hängen, damit kommen er und Bella ganz gut zurecht. "Je mehr man nach außen trägt, desto mehr Futter gibt man der ganzen Öffentlichkeit", erklärt der 40-Jährige.

Im Netz zeigen sich Mimi und Bella kaum noch zusammen. Doch immerhin zeigte die Bloggerin ihrer Community im November, dass sie ihren Mann trotz der Gerüchte total unterstützt. Damals befand sich der ehemalige Profihandballer auf großer "Let's Dance"-Tour.

Anzeige

Instagram / mimikraus Mimi und Bella Kraus mit ihrem Nachwuchs, Juli 2020

Anzeige

Instagram / mimikraus Michael Kraus, Handballspieler

Anzeige

Instagram / bellakraus Mimi Kraus mit seiner Ehefrau Bella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de