Trotz Trennungsgerüchten: Bella Kraus unterstützt Mimi!

Sie supportet ihren Mann trotz aller Gerüchte! Isabel und Michael Kraus (40) sind mittlerweile seit neun Jahren verheiratet. Gemeinsam haben der ehemalige Handballer und die YouTuberin vier Kinder. Seit einiger Zeit halten sich aber hartnäckig Gerüchte, dass Mimi und seine Frau längst getrennt sind. Bella soll auch schon wieder einen Neuen haben: Reality-TV-Star Paco Herb. Jetzt setzt die Influencerin ein Zeichen gegen die Trennungsgerüchte: Bella unterstützt Mimi öffentlich.

Auf Instagram postet die vierfache Mama eine Aufnahme in einer Halle. "Unterstützungsteam ist angekommen", schreibt sie zu dem Foto, auf dem ihre und die Hände ihrer Kinder zu sehen sind. Mimi ist nämlich gerade mit der großen "Let's Dance"-Tour unterwegs, bei der er offensichtlich von seiner Familie unterstützt wird. In der nächsten Sequenz schreibt Bella: "Die Kids sind ausgeflippt und waren stolz wie Bolle. Also jede Sekunde wert und die Show war wirklich unfassbar schön."

Die Trennungsgerüchte kursieren schon etwas länger. In Paco soll Bella einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden haben: Schon an dessen Geburtstag waren erste Gerüchte über den Hannoveraner und die Influencerin aufgekommen – denn ein Video zeigte, dass die Brünette diesen Ehrentag offenbar mit dem Hottie feierte. Wenig später gab es weitere Hinweise: Paco zeigte sich in seiner Instagram-Story auf einer beigen Cord-Couch, im Hintergrund ist ein Bild mit schwarzem Rahmen zu sehen. Auch Bella postete von einem überraschend ähnlichen Sofa ihre Story.

