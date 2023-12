Maya Jama teilt erstes Bild mit Stormzy nach Liebes-Reunion!

Sie macht ihre Liebe im Netz öffentlich! Maya Jama (29) und Stormzy (30) haben turbulente Zeiten hinter sich. 2019 hatten sich die Moderatorin und der Rapper nach drei Jahren Beziehung getrennt. Vor wenigen Monaten machten aber erste Gerüchte die Runde, dass sich die beiden wieder annähern. Mittlerweile ist bekannt, dass sie tatsächlich wieder ein Paar sind! Jetzt teilt Maya den ersten Post mit Stormzy nach der Liebes-Reunion.

Auf Instagram postet die Britin eine Reihe Schnappschüsse von den British Fashion Awards. Neben atemberaubenden Fotos ihres Looks hat sich auch ihr Liebster auf ein Bild geschlichen: Auf dem letzten Pic halten die beiden backstage Händchen und grinsen sich liebevoll an. Das ist das erste gemeinsame Bild, das die Love Island-Moderatorin mit Stormzy teilt.

Seit die beiden wieder ein Paar sind, ist vor allem Stormzy auf Wolke sieben. Ein Freund des "Own It"-Interpreten plauderte gegenüber The Sun aus: "Stormzy weiß, wie glücklich er ist, Maya zurückgewonnen zu haben, und er ist entschlossen, sie nicht wieder zu verlieren. Er will sie zu seiner Frau fürs Leben machen."

Instagram / mayajama Maya Jama, britische Moderatorin

Getty Images Maya Jama und Stormzy, Oktober 2017

Action Press / Steve Vas/Featureflash/SilverHub Maya Jama und Stormzy im Juni 2017

