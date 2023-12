Insider verrät: Vanessa Hudgens hat am Wochenende geheiratet

Vanessa Hudgens (34) geht seit drei Jahren mit Cole Tucker (27) durchs Leben. Vor einigen Monaten überraschten die beiden ihre Fans mit ihrer Verlobung. Seitdem ist vor allem die High School Musical-Beauty im absoluten Hochzeitsfieber und zelebrierte erst Ende Oktober ihren Junggesellinnenabschied. Und nun war wohl der Tag der Tage gekommen: Vanessa und Cole haben sich angeblich vor wenigen Tagen in Mexiko das Jawort gegeben!

Das berichtet jetzt eine Quelle gegenüber Just Jared und bestätigt, dass die beiden nun offiziell Mann und Frau sind. Doch das sind nicht die einzigen Hinweise, die für eine Trauung sprechen. Im Netz kursiert nämlich auch ein Bild der Braut selbst. In einem weißen Kleid am Strand posiert die 34-Jährige ziemlich happy neben einem Mann. Auch Coles Bruder Carson veröffentlicht einige Bilder von der Hochzeitslocation.

Erst kürzlich plauderte Vanessa im Interview mit "Today" ein paar Details zu ihrer Heirat mit Cole aus. Vor allem auf die Frage, ob sie nach der Eheschließung den Nachnamen ihres Partners annehmen wird, hatte sie eine eindeutige Antwort. "Ja, ich werde ihn wohl annehmen. Beruflich wird wohl alles beim Alten bleiben, aber ja. Mrs. T.", verriet die Hollywood-Schönheit freudestrahlend.

Getty Images Vanessa Hudgens mit Cole Tucker, 2022

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Oktober 2023

