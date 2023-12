Verletztes Ego? Edda findet "Are You The One?"-Ryan zu blöd

Drama um Ryan! Nachdem es bei Are You The One? zwischen ihm und Edda zunächst gefunkt hatte, wanderte der Hottie schnell zu Kandidatin Lina weiter und dann schließlich zu Sina. Zwischendurch verirrte er sich auch noch mit Single Pia für ein Techtelmechtel in den Boom Boom Room. Das lässt sich Edda nicht gefallen und teilt ordentlich aus – Ryan ist ihr sowieso zu blöd, meint Edda!

Über sein rücksichtsloses Verhalten sagt Edda jetzt: "Ich glaube, er macht das nicht mal mit Absicht, er ist einfach zu blöd!" Sie ist sichtlich gekränkt durch seinen plötzlichen Korb. In ihren Augen leide Ryan unter Wahrnehmungsstörungen, und auch an Empathie mangele es dem 21-Jährigen. Auch Lina bestätigt kichernd: "Er ist nicht richtig da..." Der Automobilkaufmann sei wie ein treudoofer Labrador, finden die beiden Ex-Liebschaften von Ryan.

"Ihr Körper ist 'ne zehn von zehn. Aber es passt halt nicht vom Aussehen so komplett, dass ich sagen würde, mit der würde ich eine Beziehung eingehen", erklärt Ryan seinen Rückzieher in puncto Edda. Dass sie jetzt abgeschrieben ist, scheint die Fitnesstrainerin nicht so gut zu verkraften: "Wie wütend ich auf Ryan bin, das ist eigentlich schon außerhalb der Skala."

Anzeige

RTL / Frank Beer Edda, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank Beer Lina, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank Beer Ryan, "Are You The One?"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de