Chris Zylka bricht Schweigen zu Liebes-Aus mit Paris Hilton!

Er packt Details über seine Beziehung aus! Der Schauspieler Chris Zylka (38) war zwischen 2017 und 2018 mit Paris Hilton (42) liiert. Nach wenigen Monaten hatte er ihr sogar einen Antrag gemacht, bis kurze Zeit später die Trennung der beiden folgte. Seither schwieg der "Shark Night"-Darsteller zu seiner ehemaligen Beziehung mit der Hotelerbin. Jetzt meldet er sich aber zu Wort: Chris plaudert über Liebes-Aus mit Ex-Freundin Paris!

Im Podcast "Ned's Declassified Podcast Survival Guide" spricht der US-Amerikaner über seine verflossene Liebe. "Ich war nie in der Lage, mich dafür zu entschuldigen, dass ich nicht dankbar war für die Erfahrung. Und alles, was sie für mich getan hat!", sinniert er und fügt hinzu: "Es war die einzige Beziehung, die ich je hatte, in der es kein Nehmen gab, sondern nur Geben. Es war wirklich schön!"

Der Grund für das jahrelange Schweigen des 38-Jährigen sei ein Geheimhaltungsvertrag gewesen. "Ich darf nichts sagen. Als wir uns trennten, habe ich eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben", verrät er und stellt klar: "Aber es gab nichts Negatives, das ich hätte sagen konnte."

Getty Images Chris Zylka, Schauspieler

Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka im März 2018

Getty Images Paris Hilton im November 2023

