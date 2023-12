Kyle Richards und Mauricio feiern Weihnachten zusammen!

Sie halten an den Feiertagen zusammen! Kyle Richards und Mauricio Umansky waren 27 Jahre verheiratet gewesen. Nachdem bereits länger über eine Liebeskrise des Paares spekuliert worden war, gaben die Schauspielerin und der Unternehmer im September ihre Trennung bekannt. Ganz endgültig schien das Liebes-Aus laut dem Statement jedoch nicht zu sein – eine Scheidung stand damals zumindest nicht zur Debatte. Nun verrät Kyle, dass sie und Mauricio die Feiertage gemeinsam verbringen werden!

Gegenüber TMZ berichtete die "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin von ihren Weihnachtsplänen. So soll an ihrer diesjährigen Weihnachtsfeier auch ihr Noch-Ehemann teilnehmen. "Wir verstehen uns ganz gut. Wir gehen einfach jeden Tag nach dem anderen an", erklärte die "Halloween"-Darstellerin dem Magazin. Vermutlich werden Kyle und Mauricio das Fest der Liebe mit ihren drei gemeinsamen Kindern verbringen.

Auch kürzlich an Thanksgiving zogen Kyle und Mauricio an einem Strang und verbrachten das Fest unter einem Dach. Auf Instagram gab der Unternehmer einige Einblicke in die Zubereitung des Festmahls: "Der Truthahn wurde gekocht und angeschnitten", erklärte er und zeigte daraufhin Kyle, die in die Kamera strahlte.

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, und Mauricio Umansky, Immobilienmakler

