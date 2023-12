Premiere! Taylor Swift spricht über Romanze mit Travis Kelce

Schon seit Monaten bandeln Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) miteinander an. Die Sängerin wurde bei einem seiner NFL-Spiele und der Sportler wiederum bei einigen ihrer Konzerte gesichtet. Ein öffentlicher Kuss löste jeden Zweifel an einer Liaison der beiden in Luft auf. Nun spricht die Musikerin erstmals über ihre Beziehung zu dem Footballer und verrät gegenüber Time, dass sie schon länger ein Paar sind! Was genau Taylor zu sagen hat, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

