"B:Real"-Star Eric Sindermann spricht über seine Tochter!

Reality-TV-Star Eric Sindermann (35) ist als Spaßvogel und Frauenheld bekannt. Der ehemalige Handballer nahm bereits an diversen TV-Shows wie Ex on the Beach oder Das Sommerhaus der Stars teil. Nun zeigt sich der gebürtige Berliner aber von seiner ernsten Seite: Bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben spricht der Modedesigner über sein Kind: Eric verrät, wie oft er seine Tochter sieht!

"Wir sehen uns im Monat ein- bis zweimal. Aber ich bin ehrlich, es ist sehr, sehr schwer, weil sie ja vier Stunden entfernt wohnt und ich zeitlich immer sehr gebunden bin", offenbart der Ex-Sportler in der aktuellen Folge B:REAL. Für die Zehnjährige springt Eric aber regelmäßig über seinen Schatten: "Wir gehen am liebsten in den Freizeitpark zusammen, weil sie Achterbahnfahren liebt, was mir nicht zugutekommt, weil mir immer schlecht wird."

Die Ehe mit der Mutter des Kindes habe nur ein Jahr gehalten. "Ich habe gemerkt, dass dieses Leben für mich einfach zu früh kam", gesteht der Influencer. Die Ehe habe er aus gesellschaftlichen Gründen gewollt: "Mir war damals sehr wichtig, was die Leute von mir denken. Wenn man verheiratet ist und vielleicht ein Haus und ein Kind hat, dann steht man ja irgendwie gut da."

Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Eric Sindermann, TV-Star

Eric Sindermann im 19. April

