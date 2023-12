Das sind die aktuellen Tipps der "The Masked Singer"-Fans

Wer verbirgt sich unter den Masken? Diese Frage stellt sich aktuell wohl so ziemlich jeder The Masked Singer-Fan. Seit mehreren Wochen begeistern bislang unbekannte Prominente unter aufwendigen Kostümen mit ihren Gesangsdarbietungen. In der vergangenen Show brachte die Demaskierung der Marsmaus den TV-Journalisten Jenke von Wilmsdorff (58) zum Vorschein – was die vorigen Vermutungen der Zuschauer bestätigte. Und auch um die verbleibenden Masken wird weiterhin wild spekuliert.

In der Joyn-App können die Zuschauer mitteilen, wer sich ihrer Meinung nach unter den Kostümierungen versteckt. Vor allem bei einem könnte das Ergebnis kaum eindeutiger ausfallen – dem Kiwi. Ganze 92 Prozent [Stand: 8. Dezember, 2023, 17:40 Uhr] glauben, dass Uwe Ochsenknecht (67) unter der Maske singt. Auch die Eisprinzessin und der Mustang sorgen für viel Einigkeit unter den Fans. Während Anke Engelke (57) zu 62 Prozent unter der fröstelnden Dame vermutet wird, soll sich unter dem Mustang Schauspieler Hendrik Duryn (56) befinden.

Auch beim Troll gehen die Meinungen nicht weit auseinander. 55 Prozent stimmen hier für das Kelly Family-Oberhaupt Kathy Kelly (60). Etwas anders steht es da um die beiden übrigen Masken. Jedoch konnte Klaus Claus in den vergangenen Shows wohl viele mit seinem Gesangstalent überzeugen, denn die Community ist sich sicher – hier singt ein Profi. 48 Prozent stimmen für Tim Bendzko (38). Beim bunten Lulatsch herrscht am meisten Unstimmigkeit – während 45 Prozent auf Pascal Hens (43) tippen, setzen 22 Prozent auf Teddy Teclebrhan.

Getty Images Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Der "The Masked Singer"-Kiwi

Getty Images Der Troll bei "The Masked Singer" 2023

