Dieser "The Masked Singer"-Kandidat überzeugt am wenigsten!

Für welchen Promi ist heute die Reise vorbei? Heute Abend dürfen die The Masked Singer-Zuschauer und das Rateteam mal wieder rätseln, welche Stars sich unter den aufwendigen Kostümen verbergen. Mittlerweile sind nur noch sechs Kandidaten übrig – heute muss bereits ein weiterer seine Koffer packen. Die Promiflash-Leser sind sich auch ziemlich einig, welchen maskierten Sänger sie nach Hause schicken wollen!

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 9. Dezember, 19:20 Uhr] gaben die meisten Teilnehmer an, dass der Kiwi heute rausfliegen soll. Er bekam 32,8 Prozent der Stimmen. Der Mustang landete allerdings dicht dahinter mit 27,5 Prozent. Auch der Lulatsch überzeugt die Zuschauer wohl nicht besonders: 17,1 Prozent wollen, dass er gehen muss.

Klaus Claus und die Eisprinzessin lieferten in der vergangenen Show mit ihrer Darbietung von "Love Again" wohl richtig ab – denn für die zwei sieht es im Ranking schon viel besser aus: Sie bekamen beide nur etwas über 8 Prozent der Stimmen. Am besten kommt aber der Troll an. Nur 5,3 Prozent der Promiflash-Leser wollen ihn heimschicken.

ProSieben/Willi Weber Heiner Lauterbach, Ruth Moschner und Álvaro Soler – "The Masked Singer"-Jury 2023

Getty Images Der Troll bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Die Eisprinzessin bei "The Masked Singer" 2023

