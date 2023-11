Nach Enthüllungen: Möchte Will Smith doch die Scheidung?

Möchte er nicht mehr kämpfen? Will Smith (55) und Jada Pinkett-Smith (52) galten lange Zeit als Power-Paar von Hollywood. Doch erst vor wenigen Wochen verkündete die Moderatorin, dass sie und ihr Mann bereits seit 2016 getrennt leben. Eine Scheidung sei laut ihr jedoch eigentlich nicht geplant, da das Schauspielerpaar noch versuchen wolle, herauszufinden, wie es mit ihm weitergeht. Das könnte sich nun jedoch ändern: Anscheinend möchte Will sich jetzt doch scheiden lassen!

Wie eine Quelle gegenüber Heat verriet, sei Will von den Enthüllungen seiner Noch-Ehefrau angeblich "überrumpelt" gewesen. Er sei nicht damit einverstanden gewesen, dass sie so offen über ihr Privatleben spricht. Da er sich "gedemütigt" und "verraten" fühle, soll er nun endgültig einen Schlussstrich ziehen wollen: "Er will sich scheiden lassen und die Scharade beenden", erklärt der Informant. Doch das sei wohl nicht ganz so einfach: "Er weiß, dass er strategisch vorgehen muss, denn es stehen knapp 377 Millionen Euro auf dem Spiel. Aber er ist verletzt und wütend und das ist der letzte Strohhalm", gibt der Insider an.

Erst vor Kurzem warf Jada dem Schauspieler vor, dass sie seinetwegen oft zurückstecken musste. "Will hat getan, was er tun wollte. Er hat sich selbst glücklich gemacht", erzählte sie im Podcast "Diary of a CEO". Während er sich seine Träume erfüllen wollte, habe er seine Partnerin bei ihren nicht unterstützt.

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im März 2022

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de