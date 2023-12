Erste Bilder nach Geständnis: Gil Ofarim hat nun kurze Haare

Gil Ofarim (41) hat sich von seinem Signature-Look verabschiedet! Der Sänger ist optisch vor allem für seine langen Haare bekannt. In den vergangenen Monaten hatte er jedoch weniger mit seiner Musik oder seinem Äußeren, sondern mit seinem Verleumdungsprozess für Aufmerksamkeit gesorgt. Er hatte einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen, aber dann vor Gericht gestanden, dass er sich diese Geschichte nur ausgedacht habe. Seitdem hat sich Gil aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt wurde er aber wieder gesehen – und zwar mit einer neuen Frisur!

Bild liegen Fotos vor, auf denen der einstige The Masked Singer-Teilnehmer kaum wiederzuerkennen ist. Statt seiner langen Mähne trägt er nun einen frechen Kurzhaarschnitt. Er ist lässig gekleidet, stampft mit einem Karohemd, Jeans, Mantel und Winterstiefeln durch den Schnee. Drei weitere Schnappschüsse zeigen zudem, wie Gil telefoniert, sein Auto von Schnee befreit und Winterreifen dorthin trägt. Später sei er zum Reifenwechsel in die Werkstatt gefahren. Die Bilder sollen in seiner Heimatstadt München aufgenommen worden sein.

Für seine Lügengeschichte wurde Gil bisher nicht verurteilt. Stattdessen muss er innerhalb von sechs Monaten 10.000 Euro zahlen, die der Jüdischen Gemeinde Leipzig und dem Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz zugutekommen sollen. Das Verfahren wegen Verleumdung, falscher Verdächtigung und Betrugs wurde eingestellt.

Getty Images Gil Ofarim, Musiker

ActionPress Gil Ofarim, Musiker

Getty Images Gil Ofarim, Mai 2019

