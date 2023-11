Dieser Kandidat ist euer "The Masked Singer"-Favorit!

Ein Kostüm hat bei den Fans schon jetzt die Nase vorn! Bei The Masked Singer geht es in die nächste Rätselrunde. Nun sind es nur noch acht Kandidaten, die die Jury in einem Ganzkörperkostüm verkleidet mit ihren Stimmen auf die Probe stellen – die Eisprinzessin, der Feuerlöscher, der Kiwi, der Klaus Claus, der Lulatsch, die Marsmaus, der Mustang und der Troll. Die Promiflash-Leser haben abgestimmt: Der Troll ist der "The Masked Singer"-Favorit!

In der vergangenen Folge der Ratesendung zeigten die Teilnehmer bereits, was in ihnen steckt. Die Eisprinzessin faszinierte sowohl das Publikum als auch das ratende Team mit einer Showeinlage von "Love Is In The Air". Sie landet bei einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 26. November, 19:00 Uhr] mit 18,1 Prozent auf dem dritten Platz. Etwas mehr Leser sind von Klaus Claus überzeugt – 19,4 Prozent stimmen für ihn. Doch einer begeistert am meisten: Der Troll landet mit ganzen 27,8 Prozent auf dem ersten Platz und ist somit in Staffel neun bisher der beliebteste "The Masked Singer"-Kandidat!

Aktuell kursieren wilde Spekulation darüber, welche Promis sich unter den Kostümen verstecken. Einige sind der Meinung, dass Rea Garvey (50) unter dem Kostüm der Marsmaus stecken könnte – diese Maske ist zwar noch nicht einmal aufgetreten, aber es müsse ja einen Grund geben, warum der Sänger bei diesem Mal kein Teil des Rateteams ist.

ProSieben / Willi Weber Klaus Claus bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und der "The Masked Singer"-Troll

Getty Images Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2022

