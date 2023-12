Liebe bestätigt? Bradley Cooper modelt für Gigi Hadids Marke

Machen sie es damit etwa offiziell? Seit Monaten dominieren Bradley Cooper (48) und Gigi Hadid (28) schon die Schlagzeilen – denn ihnen wird eine Romanze nachgesagt. Bisher halten sich beide mit Informationen über ihr Privatleben zurück. Nun bringt ein Foto in den sozialen Medien die Gerüchteküche allerdings erneut zum Brodeln. Offenbar unterstützt Bradley die Modemarke von Gigi als ihr neuestes Model.

Die Fans der Superstars werden nicht schlecht gestaunt haben, als der Instagram-Account von Gigis Marke Guest in Residence kürzlich ein Bild des US-Amerikaners in seiner Story teilte. Der Schnappschuss, der Bradley beim Spazieren durch New York City zeigte, wurde zusätzlich mit den Worten "Guest in Residence Strickmode. Wieder auf Lager: Das karierte Arbeitshemd" versehen. Bereits in den vergangenen Wochen war der Schauspieler wiederholt in der Kleidung der Beauty gesichtet worden. Ob der Post von Gigis Label die Liebe der beiden nun inoffiziell bestätigt, bleibt vorerst ungewiss.

Erst kürzlich waren die Turteltauben auf einem gemeinsamen Date in einem New Yorker Theater gesichtet worden. Fotos, die Page Six veröffentlicht hatte, hatten den Moment der Zweisamkeit eingefangen. "Bradley geht immer ins Theater. Wie Sie aus seinem Film ['Maestro'] über Leonard Bernstein wissen, ist er ein großer Fan", hatte eine Quelle dazu erklärt.

Anzeige

Backgrid Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de