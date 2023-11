Im Theater: Gigi Hadid und Bradley Cooper verbringen Date

Die zwei genießen ihre gemeinsame Zeit. Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Bradley Cooper (48) und Gigi Hadid (28). Immer wieder werden der Schauspieler und das Victoria's Secret-Model miteinander gesichtet. Zuletzt sollen die beiden sogar gemeinsame Tage in der Heimatstadt von Yolanda Hadid Foster (59) verbracht haben, der Mutter der Laufstegschönheit. Und jetzt genossen Gigi und Bradley erneut ein romantisches Date!

Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die beiden Turteltauben vor einem Theater in New York. Dort sollen sich Gigi und Bradley die Vorstellung "Danny and the Deep Blue Sea" angesehen haben. "Bradley geht immer ins Theater. Wie Sie aus seinem Film ['Maestro'] über Leonard Bernstein wissen, ist er ein großer Fan", erklärt eine Quelle. Laut des Augenzeugen habe es sogar danach ausgesehen, als hätten Gigi und Bradley sogar Händchen gehalten.

Doch was sagt eigentlich Bradleys Ex-Partnerin Irina Shayk (37) zu der angeblichen Romanze? "Irina ist nicht glücklich darüber, dass Bradley sich mit einem anderen Supermodel trifft, das auch noch dazu jünger ist. Es hat sie überrumpelt", berichtete eine Quelle gegenüber Page Six.

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Bradley Cooper, Met Gala 2023

Getty Images Irina Shayk, Model

