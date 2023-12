Nach Show drei: Wer soll "The Masked Singer" verlassen?

Wer muss seinen Traum aufgeben? Bei The Masked Singer kämpfen noch sechs Promis um den Verbleib in der Show. Dabei singen sie sich Woche um Woche nicht nur um Kopf und Kragen, sondern auch geradewegs in die Herzen der Zuschauer. Doch auch in der kommenden Live-Show am Samstagabend muss einer wieder die Heimreise antreten. Welcher "The Masked Singer"-Teilnehmer kann euch bisher am wenigsten überzeugen?

In der vergangenen Show versetzten die Kandidaten das Publikum in Ekstase. Doch die Fans erwartete an diesem Abend eine ganz besondere Show – denn zusätzlich zu ihren üblichen Solo-Performances sangen die Masken anschließend noch im Duett mit ihren Konkurrenten. Während der Kiwi und der Troll mit Bruno Mars' (21) "Count on Me" bezauberten, stellten die Eisprinzessin und Klaus Claus ihr Gesangstalent mit ihrer Version von "Love Again" von Dua Lipa (28) und Elton John (76) unter Beweis. Das dritte Duett wurde hingegen zum Trio: Die Marsmaus, der Lulatsch und der Mustang gaben einen Remix aus "Tearin' Up My Heart" und "Jingle Bells" zum Besten.

Am Ende von Show drei musste sich dennoch wieder eine Maske verabschieden. Nachdem sie in der ersten Show gar nicht zum Zuge gekommen war, endete für die Marsmaus die große "The Masked Singer"-Reise schon wieder nach dieser Folge. Unter ihr verbarg sich Journalist Jenke von Wilmsdorff (58).

Getty Images Der Mustang bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Der Lulatsch bei "The Masked Singer" 2023

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Marsmaus

