Schutz-Prozess: Prinz Harry macht Familie erneut Vorwürfe!

Das Wohl seiner Frau Meghan (42) und seiner Kinder Archie (4) und Lilibet (2) steht für ihn an erster Stelle. Aktuell befindet sich Prinz Harry (39) in einem Rechtsstreit mit dem britischen Innenministerium. Es geht dabei um den Polizeischutz für seine Familie in Großbritannien. Während der Anhörung erhebt der royale Aussteiger erneut schwere Anschuldigungen gegen das britische Königshaus. Worum es im Detail geht, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

