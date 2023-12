Zweitname und Geburtstag von Paris Hiltons Tochter enthüllt!

Ein Geheimnis wurde gelüftet! Paris Hilton (42) und Carter Reum könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein: Vor wenigen Wochen wurden sie zum zweiten Mal Eltern. Nachdem Anfang des Jahres ihr Sohn Phoenix Barron per Leihmutter zur Welt gekommen war, hießen die Hotelerbin und ihr Mann im November still und heimlich eine Tochter namens London willkommen. Jetzt gibt es weitere Details zu Paris' und Carters zweitem Kind.

Laut der offiziellen Geburtsurkunde, die The Blast vorliegt, wurde das Baby der 42-Jährigen am 11. November 2023 um 11:43 Uhr im Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles geboren. Außerdem wird auch der volle Name des kleinen Mädchens darin preisgegeben: Sie heißt London Marilyn Hilton Reum. Wie groß und schwer der Spross bei der Entbindung war, ist in dem Dokument nicht vermerkt.

Somit hat Paris wohl ihren absoluten Wunschnamen durchgesetzt. Denn schon im Januar 2022 hatte sie in der "The Ellen DeGeneres Show" verraten, wie sie ihre erste Tochter mal nennen möchte: "Das Mädchen wird London Marilyn Hilton Reum heißen. Marilyn nach meiner Großmutter und London, weil es meine Lieblingsstadt ist und ich finde, dass Paris und London sich zusammen süß anhören."

