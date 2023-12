18 Jahre später: "Teufel trägt Prada"-Stars feiern Reunion!

Sie treffen erneut aufeinander. Anne Hathaway (41) und Emily Blunt (40) standen einst gemeinsam für "Der Teufel trägt Prada" vor der Kamera. Dies liegt nun jedoch schon 18 Jahre zurück. Im Film sind die beiden Schauspielerinnen Kolleginnen eines New Yorker Modemagazins – und treten dort auch immer wieder in Konkurrenzkämpfe. Hinter den Kulissen sollen sich die beiden allerdings blendend verstanden haben. Bei ihrer Reunion schwärmen Anne und Emily regelrecht voneinander.

Im Variety-Interview können die Schauspielkolleginnen kaum glauben, dass ihr gemeinsames Projekt fast zwei Jahrzehnte zurückliegt. "Du bist eine der Personen, die ich am längsten kenne. [...] seit 18 Jahren", erklärt Emily zunächst. Ihr allererstes Treffen scheint ihnen dabei besonders in Erinnerung geblieben zu sein. "Ich erinnere mich, wie ich den Raum betrat, mich umdrehte und dich traf. In meinem Kopf – sofortiger Gedanke – dachte ich: 'Was für ein Filmstar!'", schwärmt Anne von der Britin. Auch diese findet gleichermaßen nette Worte für die Brünette: "Ich war so unerfahren, als ich dort ankam. Und du warst die wärmste Umarmung."

Seit ihren Auftritten in "Der Teufel trägt Prada" hat sich karrieretechnisch einiges bei beiden Frauen getan. Und das, obwohl Anne in der Vergangenheit prophezeit worden war, ihre Karriere würde ab ihrem 35. Geburtstag "von einer Klippe stürzen". Das verriet sie selbst im Interview mit Porter.

Anzeige

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep und Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada"

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de