Gemein: Anne Hathaway wurde Karriere-Tief ab 35 prophezeit

Sie gehört zu der A-Liga Hollywoods! Seit mehr als 20 Jahren begeistert Anne Hathaway (41) auf der großen Leinwand. Die Komödie Plötzlich Prinzessin machte sie einst zum Star. Seither feiert die zweifache Mutter einen Erfolg nach dem nächsten und durfte sogar schon einen Oscar mit nach Hause nehmen. Doch dass die Filmbranche ein hartes Pflaster ist, weiß die Schauspielerin auch. Bereits in jungen Jahren wurde Anne gesagt, ihr Aufstieg habe ein Verfallsdatum!

Als Kind wurde die Schauspielerin vorgewarnt! Ab 35 Jahren würde ihre Karriere "von einer Klippe stürzen", so wie die vieler Frauen in Hollywood vor ihr auch, habe man der "Teufel trägt Prada"-Darstellerin prophezeit. Doch in den letzten Jahren habe sich in der Branche glücklicherweise einiges verändert, erzählt sie nun im Interview mit Porter. "Viele Frauen machen später in ihrem Leben Karriere, das finde ich fantastisch", schwärmt Anne.

Auch Anne scheint der Prophezeiung erfolgreich entkommen zu sein, schließlich steht sie nach wie vor erfolgreich vor der Kamera. Die Oscar-Preisträgerin beweist, dass Ehrgeiz sich auszahlt. Bald können Fans sie vielleicht sogar erneut in ihre erste große Rolle schlüpfen sehen – Disney plant, die "Plötzlich Prinzessin"-Filmreihe um einen dritten Teil zu ergänzen! Anne zeigt sich in der Öffentlichkeit begeistert von dem Projekt, jedoch hat sie offiziell noch nicht fest zugesagt.

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

Getty Images Anne Hathaway im März 2022

ActionPress Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

