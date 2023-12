Flirt vorbei: Jona Steinig und Alessa haben keinen Kontakt!

Das war's auch schon wieder! Zuletzt hatten Jonathan Steinig (28) und Alessandra Wichert ihre Romanze publik gemacht: Anfang Dezember hatten der einstige Bachelorette-Casanova und die ehemalige Love Island-Kandidatin Turtelfotos im Netz veröffentlicht. Kurz darauf erklärten die beiden allerdings, dass es zwischen ihnen schon jetzt kompliziert ist. Diese Herausforderung hat die junge Liebe offenbar nicht überstanden: Tatsächlich haben Jona und Alessa keinen Kontakt mehr!

In ihrer Instagram-Story erklärt Alessa jetzt, dass sie und das Realitysternchen sich nicht mehr daten. "Jona und ich haben seit unserem letzten Streit keinen Kontakt mehr", betont die Influencerin und fügt hinzu: "Was sehr schade ist, da es – wie gesagt – in meinen Augen Potenzial gehabt hätte." Allerdings wolle sie sich "nicht verarschen lassen." Jona habe ihr "die Sicherheit nie zu 100 Prozent" geben können.

Außerdem teilt Alessa eine Nachricht von einen Fan, in der ihr mitgeteilt wird, dass Jona bei einer Party mit einer anderen Frau gesehen worden sein soll. "Und genau das mein ich mit Vertrauen!", wettert die Beauty und lässt ihrem Frust freien Lauf: "Immer wieder kommen so Geschichten hoch."

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Influencerin

Instagram / alessandrawichert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Kandidat

