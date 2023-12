Sind Jona Steinig und "Love Island"-Alessa etwa ein Paar?

Was geht denn da? In der diesjährigen Love Island-Staffel hatte Alessandra nach der großen Liebe gesucht. Diese schien sie damals in Mitstreiter Fabi (26) gefunden zu haben – die beiden hatten sich auch nach der Show weiter kennengelernt. Doch ihre Beziehung sollte nicht halten. Vor wenigen Wochen verkündete das Paar sein Liebes-Aus. Nun scheint die Beauty jedoch mit einem neuen Mann anzubandeln. Auf Social Media teilt Realitystar Jona Steinig (28) einen gemeinsamen Schnappschuss mit Alessa – und der spricht Bände.

In seiner Instagram-Story stellt sich der 28-Jährige seinen neugierigen Fans. Einer will wissen, wie es zwischen ihm und seiner neuen Bekanntschaft läuft. "Eigentlich läuft es gut... dachte ich auf jeden Fall – ist etwas kompliziert", schreibt Jona. Dazu postet er ein Bild, das ihn eng umschlungen mit Alessandra zeigt. Ob er damit die Beziehung der beiden offiziell macht, ist ungewiss. Jedoch scheint es offenbar schon jetzt zu kriseln. "Madame muss selber wissen, wo ihre Prioritäten sind", stichelt der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit.

Bereits vor wenigen Wochen ließ Alessa ihre Fans in ihrer Instagram-Story wissen, wie es um ihr Liebesleben steht. In einem Q&A fragte beispielsweise jemand, ob Alessa aktuell jemanden kennenlernt – was sie nur mit "Ja" beantwortete. Nähere Details wollte sich dann jedoch nicht verraten.

Instagram / _fabi.jng "Love Island"-Alessa und Fabi, 2023

Instagram / jonasteinig Jona Steinig im September 2023

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Influencerin

