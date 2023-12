Jennifer Lawrence engagiert Sicherheitsleute für ihren Sohn

Jennifer Lawrence (33) hat vorgesorgt. Die Schauspielerin und Cooke Maroney gehen seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Seit Anfang des vergangenen Jahres sind sie aber nicht mehr nur zu zweit: Ihr Sohn Cy hat das Licht der Welt erblickt. Doch wie auch sonst über ihr Privatleben gibt die Hunger Games-Darstellerin nur wenig von ihrem Sprössling preis. Nun scheint sie allerdings mal eine Ausnahme zu machen: Jennifer verrät, dass sie seit der Geburt ihres Sohnes mehr Sicherheitsleute eingestellt hat!

In einem Gespräch mit Interview tauschten sich die Schauspielerin und Kylie Jenner (26) über die Sicherheitsmaßnahmen aus, seitdem sie beide Kinder haben. "Ich hatte nicht so viele Sicherheitsleute, bevor ich ein Kind hatte. Aber seitdem ich eins habe, wollte ich, dass wir wegen meiner schaurigen Gedanken und Ängsten ständig Sicherheitspersonal dabei haben", plaudert die 33-Jährige aus. Dem konnte die Unternehmerin nur zustimmen.

Anfangs hatte Jennifer geplant, dass das Sicherheitspersonal für ihren kleinen Sohn "unsichtbar" sein sollte. Aber sie änderte wohl schnell ihre Meinung. "Das ist keine gute Lektion, die Person zu ignorieren, die uns hilft", erklärt sie ihren Sinneswandel gegenüber Kylie und verrät: "Es ist wahrscheinlich besser zu sagen: 'Sag Sean guten Morgen. Hallo, wie geht es dir?' Wir haben sie stärker in unser Leben einbezogen, was mich überrascht hat. So hatte ich das ursprünglich nicht geplant."

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

ZapatA/MEGA Jennifer Lawrence, Schauspielerin

