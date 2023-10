Pärchenbilder: Sean Penn happy mit seiner Neuen unterwegs

Sean Penn (63) genießt sein neues Liebesglück in vollen Zügen. Im März 2022 hatte der Schauspieler die Scheidung von seiner Ex-Frau Leila George (31) vollzogen. Zwei Monate später war er dann erstmals mit Olga Korotyayeva gesichtet worden. Mit der russischen Schauspielerin scheint der Regisseur auch richtig glücklich zu sein – zuletzt waren sie wild knutschend im romantischen Liebesurlaub in Italien abgelichtet worden. Nun gibt es neue süße Pärchenbilder von Sean und Olga!

Am vergangenen Sonntag genossen die beiden das schöne Wetter in Malibu und gingen mit ihrem Golden Retriever spazieren. Fotos zeigen Sean und Olga Hand in Hand mit dem süßen Vierbeiner durch die Straßen schlendern – und dabei amüsierten sie sich offenbar bestens! Der "Milk"-Darsteller strahlt auf den Schnappschüssen über das ganze Gesicht und auch seine Liebste lächelt glücklich. Für das entspannte Gassigehen entschied das Paar sich für einen lässigen Look aus Jeans, T-Shirt und schwarzer Jacke.

Für Sean ist die Romanze mit Olga längst nicht die erste Beziehung im Auge der Öffentlichkeit. Er war bereits dreimal vor den Traualtar geschritten: Mit Madonna (65) war es bis 1989 vier Jahre verheiratet gewesen, sieben Jahre später hatte er Robin Wright (57) geehelicht, mit der er zwei Kinder hat. Vor seiner dritten Ehe mit Leila war ein Intermezzo mit Charlize Theron (48) gefolgt.

Getty Images Sean Penn bei einer Wohltätigkeitsgala in Hollywood

MEGA Sean Penn und Olga Korotyayeva im Oktober 2023 in Malibu

Getty Images Charlize Theron und Sean Penn bei der Premiere von "Mad Max: Fury Road" 2018

