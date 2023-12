Nicky Hilton sauer: Mama Kathy plaudert Geheimnisse aus!

Kathy Hilton (64) kann wohl kein Geheimnis für sich behalten. Die Schauspielerin ist mächtig stolz auf ihre Kinder Paris (42) und Nicky Hilton (40) – und natürlich auch auf ihre Enkelkinder. Davon haben ihr ihre Töchter inzwischen fünf geschenkt. Klar, dass sie ihr Omaglück auch mit der ganzen Welt teilen will. Paris und Nicky sind damit aber gar nicht einverstanden: Kathy plauderte schon gut gehütete Geheimnisse ihrer Töchter aus!

"Meine Mutter neigt dazu, lose Lippen zu haben. Ich glaube, sie hat jemandem erzählt, dass ich ein Mädchen bekommen habe, obwohl ich es für mich behalten wollte", kritisiert Nicky während der Sendung "Paris in Love". Doch das ist nicht alles: Sie schicke Kathy ab und zu private Videos ihrer drei Kinder zu, die sie dann ohne ihre Zustimmung veröffentliche. "Die sind dann eine Stunde später in ihrer Instagram-Story zu sehen. Und dann muss ich ihre Assistentin anrufen, um sie löschen zu lassen. Sie macht, was sie will", echauffiert sie sich.

Doch auch Paris fühlt ihre Privatsphäre durch ihre eigene Mutter verletzt. In einem Interview plauderte Kathy aus, dass das It-Girl und sein Mann Carter Reum Schwierigkeiten hätten, ein Kind zu bekommen. "Ich wache buchstäblich mit Hunderten von Geschichten und SMS auf, jeder schreibt mir Nachrichten. Und dann habe ich mir das Interview erst gar nicht angesehen. Ich hatte nur die Zitate gelesen. Und ich dachte nur: Was hat sie sich dabei gedacht?", schimpft Paris.

Getty Images Kathy, Paris und Nicky Hilton im März 2023

Getty Images Kathy und Nicky Hilton bei den MTV Music Awards 2023

Getty Images Paris und Kathy Hilton im November 2023

