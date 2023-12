Schweighöfer flasht mit "Wer stiehlt mir die Show?"-Start

Auch dieses Mal hat sich Matthias Schweighöfer (42) etwas ganz Besonderes ausgedacht! Aktuell lockt Joko Winterscheidts (44) Sendung Wer stiehlt mir die Show? wieder jede Menge Zuschauer vor den Fernseher. Zurecht, denn in der aktuellen Staffel gelingt es dem "Der geilste Tag"-Darsteller den Gastgeber bereits zweimal vom Podest stoßen und ihm die Moderation abzunehmen. Bereits mit seinem Opening reißt Matthias heute die Zuschauer mit!

Den Beginn der Show läutet der Schauspieler mit dramatischen Szenen ein, die auch aus einem Film hätten stammen können: Das Publikum ist in das Ganze eingeweiht und sitzt mit Regenmänteln und aufgesetzten Kapuzen in der Halle. Damit wurde eine gruselige Atmosphäre geschaffen, während der heutige Moderator einläuft – und Joko zum Staunen bringt! "Matthias übertreibt wieder komplett", reagiert ein Fan auf der Plattform X darauf. "Wie Matthias gerade lief, erinnert mich an Szenen aus dem Harry Potter-Theaterstück vor der Kürzung. Fand ich immer geil", schreibt ein anderer Zuschauer. Wiederum heißt es in einem weiteren Post: "Sowas habe ich noch nie gesehen."

Ob Matthias auch heute wieder mit dem Sieg nach Hause gehen wird? So beförderte der "Oppenheimer"-Darsteller in der vergangenen Woche die Wildcard-Gewinnerin Judith, Florian David Fitz (49) und Hazel Brugger (30) mit seinen Spielen ins Aus. Im Finale konnte er sich dann gegen Joko durchsetzen.

