Wurden Prinzessin Kate und Meghan deshalb nie Freundinnen?

Ist das der Grund dafür, dass sie so wenig Bezug zueinander hatten? Sowohl Prinzessin Kate (41) als auch Herzogin Meghan (42) haben in die britische Königsfamilie eingeheiratet. Seit 2018 sind sie offiziell Schwägerinnen. Doch schnell wurde klar, dass die beiden sich nicht ganz grün sind: Vor allem nach dem royalen Exit von Prinz Harry (39) und seiner Frau wurden immer wieder Gerüchte laut, dass die beiden Frauen sich nicht ausstehen können. Doch woher kommt Kate und Meghans gegenseitige Abneigung?

Für die ehemalige BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond liegen die Gründe auf der Hand, wie sie gegenüber OK! berichtet. So sei die Herzogin von Sussex eine "selbstbewusste, unabhängige, freimütige Feministin mit eigener Karriere" gewesen, als sie in die königliche Familie aufgenommen wurde. Daher soll es ihr besonders schwergefallen sein, die Rangordnung zu billigen: "Ich vermute, dass Meghan Kates leitende Position mit all dem Protokoll, das damit verbunden ist, nur schwer akzeptieren konnte." Zudem seien die beiden Frauen generell einfach zu unterschiedlich: "Ich glaube, bei Kate und Meghan prallten verschiedene Kulturen und Lebenserfahrungen aufeinander."

Dass die ehemalige Suits-Darstellerin Probleme mit der Rangordnung gehabt haben soll, behauptete kürzlich auch ein Insider gegenüber The Telegraph. Die einstige Schauspielerin "fühlte sich unwohl dabei, die zweite Geige zu spielen", wie der Tippgeber erklärt. So soll sie gehofft haben, bezüglich bestimmter Äußerungen mehr Rechte zu bekommen.

