Buch-Eklat: Prinz Harrys Versöhnung mit Royals "undenkbar"

Stehen ihnen die Enthüllungen im Weg? Vor einigen Wochen kam es bei den britischen Royals zu einem Eklat: Omid Scobie behauptete in seinem Enthüllungsbuch "Endgame", dass sich König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (41) rassistisch gegenüber Herzogin Meghans (42) Sohn Archie Harrison (4) geäußert haben. Einige Fans vermuten, dass Prinz Harry (39) und seine Liebste die Informationen weitergegeben haben. Das könnte nun Harrys Bemühungen um eine royale Versöhnung zunichtemachen!

Wie Mirror berichtet, erklärt der royale Kommentator Duncan Larcombe , dass "Endgame" möglicherweise die Pläne der Sussexes durchkreuzt, sich mit der königlichen Familie zu versöhnen. Er befürchte, dass die Veröffentlichung einige Probleme verursacht haben könnte: "Dieses neue Buch hat die Dinge wahrscheinlich zurückgeworfen und ich denke, dass Harry und Meghan deshalb so scharf darauf sind, sich davon zu distanzieren", vermutet Duncan. Zwar bestehe die Möglichkeit, dass sich die Wahl-Amerikaner irgendwann wieder mit der restlichen Familie vertragen, dies sei jedoch "beim derzeitigen Stand der Dinge undenkbar".

Böse Zungen behaupten, dass Omid seine Informationen aus dem Lager von Harry und Meghan erhalten habe, da er lange Zeit als enger Vertrauter der Herzogin galt. Während er im Interview mit The Standard zwar abstritt, die Informationen direkt aus dieser Richtung bekommen zu haben, deutete er jedoch an, dass da mehr Menschen gut informiert sein könnten, als zugegeben werde: "Es gibt genug Leute um sie herum und in ihrem Umfeld, die über alles Bescheid wissen."

Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Omid Scobie, prominenter Royal-Experte

Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate

