Gab es bei Polizeibewerbung Probleme für Cedric Beidinger?

Wie kam seine Vergangenheit an? Cedric Beidinger nahm schon an einigen TV-Formaten teil. So war er bei Big Brother und auch #CoupleChallenge und ist derzeit bei "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Nun schlägt der Fitnesstrainer aber einen anderen Karriereweg ein: Er macht eine Ausbildung bei der Polizei Schleswig-Holstein! Promiflash hakt daher bei ihm nach: War Cedrics Reality-TV-Vergangenheit ein Problem in dem Bewerbungsprozess?

"Das wurde gar nicht angesprochen, beziehungsweise wurde so hingenommen, weil die wussten, dass ich mich benommen hatte", verrät der Influencer im Interview mit Promiflash. Bei der Polizeibewerbung war er daher positiv überrascht. "Sie haben mich halt als Menschen gesehen und nur meine Leistung bewertet", fügt Cedric hinzu.

Aber hat der Muskelmann Angst davor, dass seine künftigen Kollegen ihn für seine TV-Shows verurteilen könnten? "Die Angst, dass Kollegen mich komisch angucken könnten oder abstempeln, ist immer da. Das hast du auch, wenn du in Uniform bist, dass dich manche Leute nicht mögen", betont Cedric. Er glaubt aber auch, dass viele ihn wahrscheinlich gar nicht kennen, weil nicht jeder Reality-TV schaut. Außerdem habe er sich ohnehin ein dickes Fell angeeignet und lässt sich nicht so leicht unterkriegen.

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, Mai 2022

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger "Ex on the Beach"-Star Cedric Beidinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de