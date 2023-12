Ganze 457 Termine: Dieser Royal arbeitete 2023 am meisten!

Die britischen Royals hatten 2023 wieder alle Hände voll zu tun! Auch in diesem Jahr hatten König Charles III. (75), Königin Camilla (76), Prinz William (41), Prinzessin Kate (41) und Co. wieder einen vollen Terminkalender: Neben zahlreichen Events und Terminen standen unter anderem auch mehrere Staatsbesuche und die Krönung an. Doch ein Mitglied der britischen Königsfamilie übertrumpfte in Sachen royale Verpflichtungen alle anderen: Prinzessin Anne (73) absolvierte 2023 die meisten Termine!

Laut einer Auswertung von Sunday Telegraph habe Anne im Jahr 2023 mehr Verpflichtungen als alle ihre Verwandten wahrgenommen: Insgesamt sei die 73-Jährige zu sage und schreibe 457 Terminen erschienen. Ihr Bruder Charles belegt mit 425 erledigten Verpflichtungen den zweiten Platz. Mit ein wenig Abstand folgt daraufhin Prinz Edward (59) mit 297 besuchten Events und Co. William und Kate punkten mit 172 und 128 Terminen.

Für die Royals rund um Anne und Charles kamen in diesem Jahr aber auch viele neue Aufgaben und Verpflichtungen dazu. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 übernehmen die Kinder der verstorbenen Monarchin viele ihrer Pflichten.

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

