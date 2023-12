Krise mit Tommy? Molly-Mae Hague geht es richtig schlecht

Molly-Mae Hague (24) macht wohl gerade einiges durch. Die britische Influencerin hatte Anfang dieses Jahres erstmals ein Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Tommy Fury bekam sie Töchterchen Bambi. Das Familienglück scheint perfekt – doch seit einigen Wochen machen Krisengerüchte die Runde, weil der Boxer ziemlich viel allein feiern geht. Jetzt meldet sich Molly-Mae niedergeschlagen bei ihren Fans.

In ihrem neuesten Vlog auf YouTube filmt die einstige Love Island-Bekanntheit ihren Alltag. Zum Schluss gibt sie allerdings auch ein ehrliches Update. "Leute, ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Ich weiß, dass ich schlecht aussehe, aber glaubt mir, ich fühle mich zwanzigmal schlechter", gibt Molly-Mae zu. Sie sei derzeit nicht wirklich auf der Höhe: "Ich habe in letzter Zeit einiges durchgemacht. Ich hoffe, dass ich in etwa einer Woche geistig, körperlich und emotional so weit bin, wieder mehr für euch zu filmen."

Erste Trennungsgerüchte kamen vor einigen Wochen auf, als Tommy mit Chris Brown (34) feiern gewesen war und Videos auftauchten, in denen er mit anderen Frauen tanzte. Molly-Mae legte daraufhin ihren Verlobungsring ab. Kürzlich genoss der Bruder von Tyson Fury (35) erneut eine Partynacht.

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Tommy Fury, Boxprofi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de