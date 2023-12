Louisa total emotional: Nader Jindaou feierte Profi-Debüt

Louisa Jindaoui (23) war sehr aufgeregt. Die Influencerin und ihr Mann Nader Jindaoui (27) sind vor allem für ihre YouTube-Videos und anderen Social-Media-Content bekannt. Doch auch abseits des Netzes hat sich der Berliner einen Namen gemacht: Er spielt für die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Vor wenigen Tagen feierte er einbedeutendes Debüt: Nader spielte für die erste Mannschaft des Bundesligavereins, was Louisa zu Tränen rührte!

"Heute ist ein sehr wichtiges Training, weil ich heute erfahre, ob ich morgen beim DFB-Pokal dabei bin […]. Wenn ja, heißt es, morgen vor 60.000 Zuschauern [zu spielen]", erklärt der Kicker in einem neuen YouTube-Video. Nur wenige Stunden später erfuhr er, dass er dabei ist. Im Anschluss ist die Influencerin gemeinsam mit ihrer Tochter Imani im gefüllten Stadion beim Spiel gegen den HSV zu sehen. Als Nader dann in der 80. Minute eingewechselt wird, wird seine Frau von ihren Emotionen überwältigt: Ihr schießen die Tränen in die Augen. Als er dann eine Torvorlage liefert und später ein Elfmetertor schießt, kann sich seine bessere Hälfte vor Freude nicht mehr halten und jubelt, was das Zeug hält.

In einem Interview mit Sky Sport im Anschluss an das gewonnene Spiel schwärmte Nader von seinem Debüt: "Das ist das krasseste, was ich erlebt habe in meinem Leben. Ich realisiere das noch nicht, weil ich jahrelang dafür gekämpft habe. Es ist schwer in Worte zu fassen, es war einfach unglaublich." Vor allem der Moment der Einwechslung sei für ihn wie ein Traum gewesen.

YouTube / Jindaouis Louisa Jindaoui, Dezember 2023

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter Imani

Getty Images Nader Jindaoui im Dezember 2023

