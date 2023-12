Nicht geplant: Ana Johnsons Baby Maui kam per Kaiserschnitt

Die Geburt verlief anders als geplant! Ana Johnson (30) hatte vor wenigen Tagen gemeinsam mit ihrem Partner Tim ihr erstes Kind begrüßen dürfen: Der kleine Maui erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Nach der Geburt verriet sie bereits einige Details zu ihrem Nachwuchs. Jetzt berichtet sie auch ausführlicher von der Entbindung: Anas Söhnchen kam per Kaiserschnitt zur Welt!

In ihrer Instagram-Story gewährt die stolze Mama einige Einblicke in die vergangenen Tage und die Zeit im Krankenhaus. Die Einleitung der Geburt sei nicht "so flüssig" verlaufen und habe sich über eine gesamte Woche gezogen. "Plötzlich ging alles dann doch sehr schnell und unser kleiner Maui ist am 7. Dezember per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen", erklärt Ana und betont zudem: "Alles anders als geplant. Vielleicht gehe ich darauf irgendwann noch mal ein."

Inzwischen sind Ana und ihr kleiner Schatz aber bereits zurück in den eigenen vier Wänden – dort genießt das Mama-Sohn-Duo gerade die Kennenlernzeit in vollen Zügen! "Wir kuscheln superviel und genießen das Wochenbett", schwärmt die Influencerin. Sie schaue unter anderem viele Weihnachtsfilme und lasse sich bekochen.

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson mit ihrem Sohn

ActionPress Tim und Ana Johnson im Jahr 2022

Instagram / anajohnson Ana Johnson im Juli 2023

