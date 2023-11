Erstes Event zusammen: Michelle Hunziker und Freund strahlen

Michelle Hunziker (46) versteckt ihre neue Liebe nicht mehr! Die Moderatorin hat schon so einige Beziehungen hinter sich – unter anderem mit Tomaso Trussardi (40) und Eros Ramazzotti (60). Der neue Mann an ihrer Seite ist nun Alessandro Carollo. Angeblich daten sich die beiden schon seit einem Jahr, zeigen sich aber erst seit Kurzem turtelnd in der Öffentlichkeit. Nun besuchen Michelle und Alessandro erstmals gemeinsam eine Veranstaltung!

Fotos zeigen die beiden mit einem breiten Lächeln bei der Moto GP, der Motorrad-Weltmeisterschaft in Valencia. Darauf unterhalten sich die Moderatorin und der Italiener angeregt mit dem CEO von Ducati, Claudio Domenicali, oder strahlen an der Rennbahn. Dort überbrückte Alessandro dann doch die Distanz zu seiner Auserwählten und zog sie für die Momentaufnahme liebevoll an sich.

Erst vor wenigen Wochen hatte der Osteopath seiner Michelle eine zuckersüße Liebeserklärung auf Instagram gemacht. "Du bist einfach so in mein Leben gekommen, ohne zu klopfen. Du hast alles auf die schönste Art und Weise auf den Kopf gestellt", hatte er geschrieben und die Schweizerin als "blonden Engel" und "ein Geschenk des Himmels" bezeichnet.

Pierpaolo Ferreri / MEGA Alessandro Carollo und Michelle Hunziker im November 2023

MEGA Alessandro Carollo und Michelle Hunziker mit Claudio Domenicali auf der Moto GP

MEGA Das Paar Alessandro Carollo und Michelle Hunziker

