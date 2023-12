Das war Peter Simonischeks letzte Rolle vor seinem Tod!

Peter Simonischek starb dieses Jahr im Alter von 76 Jahren an Krebs. Der Österreicher war ein beliebter Filmstar – vor allem durch seine Rolle als Toni Erdmann wurde er einem größeren Publikum bekannt. Die Fans können den Schauspieler nun ein letztes Mal im Kino bewundern: In dem Film "Das Beste kommt noch" von Til Schweiger (59) stand er vor seinem Tod noch einmal vor der Kamera. Til äußerte sich nun über Peter in seiner letzten Rolle!

Mit Bild sprach der "Keinohrhasen"-Darsteller über seinen verstorbenen Freund: "Ich wusste, dass er krank ist. Er war voller Zuversicht und mit dem erklärten Willen, den Krebs zu besiegen. Ich habe ihm noch erzählt, dass ich ein neues Drehbuch für ihn entwickle, mit einer Mega-Hauptrolle. Darauf hat er sich gefreut. Und leider hat er es nicht geschafft. Das ist traurig." In der Komödie spielt Peter den Vater des Hauptprotagonisten, der schwer krank ist.

Erst kürzlich sprach die Witwe des "Saphirblau"-Stars in der Talkshow Vera von ihrem Verlust: "Als wir die Diagnose bekamen, haben wir uns vor das Krankenhaus gesetzt, auf eine Bank, ich habe einen Federweißer gekauft und wir haben Fotos gemacht für Freunde [...] und wir beide haben uns vorgenommen, das Jahr sehr gut zu verbringen. Das haben wir auch gemacht!"

Anzeige

Getty Images Brigitte Karner und Peter Simonischek bei der Berlinale 2018

Anzeige

Getty Images Peter Simonischek, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Til Schweiger im April 2023 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de