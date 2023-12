Nach Kate: Auch die Sussexes teilen ein Wohltätigkeitsvideo

Haben sie ihnen das etwa nachgeahmt? Bereits seit einiger Zeit herrscht Eiszeit zwischen Prinz William (41) und seinem Bruder Prinz Harry (39). Während der Thronfolger und seine Frau Herzogin Kate (41) sich in Großbritannien großer Beliebtheit erfreuen, können sein jüngerer Bruder und dessen Liebste Herzogin Meghan (42) das nicht gerade von sich behaupten. Doch das wollen sie nun offenbar ändern: Kürzlich tauchte eine Aufnahme von Kate auf, in der sie sich für einen guten Zweck engagierte. Nun posten Harry und Meghan ein ähnliches Video!

Wie Daily Mail berichtet, veröffentlichen die Sussexes jetzt einen Clip, der verdeutlichen soll, was ihre Stiftung "Archewell" im Jahr 2023 alles erreicht und welche Menschen und Projekte sie unterstützt hat. Dieser zeigt unter anderem einen Besuch des Paares in New York, wo es auf einem Gipfel über psychische Gesundheit spricht. Während es nicht unüblich ist, dass Harry und Meghan eine Art Jahresrückblick ihrer Stiftung posten, ist der gewählte Zeitpunkt allerdings umso überraschender: Normalerweise wird dieser erst im Januar veröffentlicht.

Nur wenige Stunden zuvor zeigte eine Aufnahme auf Instagram Kate, wie sie sich gemeinsam mit ihren Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis (5) für wohltätige Zwecke engagierte. Gemeinsam packten sie Geschenktüten mit Büchern, Kleidung oder Spielzeug für diejenigen, die auf Unterstützung und Spenden angewiesen sind.

